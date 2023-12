Mashle: tanta magia e muscoli nel trailer della Stagione 2 al Jump Festa

Il tanto atteso evento Jump Festa, in corso durante il weekend in Giappone, continua a svelare nuove informazioni sulle opere della casa editrice Shueisha. Questa volta è toccato a Mashle: Magic e Muscles, la divertente commedia che fonde azione e avventura: l'adattamento anime tornerà con una seconda stagione. Ed ecco il trailer!

Il manga di Mashle Magic and Muscles è ormai terminato, ma la serie anime è ancora lontana dall'epilogo. L'annuncio della seconda stagione è stato accompagnato da un video promozionale, dalla breve durata di un minuto e quaranta, che non solo ha svelato la data di uscita, ma ha anche presentato nuovi personaggi e i rispettivi doppiatori.

Il teaser, che trovate all'interno della notizia, ha mostrato alcune scene dell'imminente arco narrativo del "Divine Visionary Selection Exam", svelando le sfide che attendono il protagonista, Mash. Stavolta il suo obiettivo è superare l'Esame di Selezione Divina Visionaria. Tuttavia, senza la magia potrebbe essere molto difficile per lui e, in caso di sconfitta, sarà costretto ad affrontare una punizione esemplare.

Per questa nuova stagione sono stati introdotti due nuovi comprimari: Margarette Macaron e Carpaccio Luo-Yang. Provenienti dall'Orca, questi personaggi si preannunciano formidabili avversari di Marsh. Margarette Macaron è uno studente del terzo anno, doppiato da Takehito Koyasu, noto per i suoi ruoli in Jujutsu Kaisen e Attack on Titan. Carpaccio Luo-Yang è un talentuoso studente del primo anno e sarà doppiato da Koki Uchiyama, che ha già preso parte ad Haikyuu!! e Blue Lock.

E' stato svelato che la seconda stagione di Mashle Magic And Muscles arriverà a gennaio del 2024, anche se la data precisa rimane (per adesso) avvolta nel mistero.