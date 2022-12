Mashle: nuovo trailer e data d'uscita del magico anime di A-1 Pictures

Nel luglio del 2022 veniva confermata la produzione dell’anime di Mashle: Magic and Muscle, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Komoto e pubblicato su Weekly Shonen Jump da gennaio 2020. In seguito ai pochi aggiornamenti negli scorsi mesi, durante il Jump Festa 2023 è stata confermata la data d’uscita dell’anime, molto vicina.

La prima novità è stata la key visual ufficiale, presente in fondo alla pagina, dove Mash viene rappresentato mentre sorregge tutti i compagni e amici che saranno importanti alleati nel corso dell’avventura. A colpire, oltre ai tipici oggetti da accademia di magia simile a quanto visto in Harry Potter, come pergamene, torri di libri, e scope magiche, sono anche i pesi e il piccolo bignè appoggiato sulla testa del protagonista, una delle sue grandi passioni.

E il bignè torna anche nel primo frame del nuovo trailer, riportato in calce, che dona uno sguardo più approfondito allo stile con cui A-1 Pictures ha reso l’universo ideato da Komoto. Dall’Accademia Easton inquadrata di notte, fino ad una rapida lezione di cucina su come preparare i bignè fatta da Mash stesso, l’anime si presenta perfettamente in linea con lo stile narrativo adottato nel manga.

Gli ultimi secondi poi rivelano la data d’uscita: l’anime di Mashle debutterà ad aprile 2023, aggiungendosi al già vasto catalogo di serie molto attese. Voi cosa ne pensate del nuovo trailer? Come sempre diteci la vostra nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ai precedenti character design di tutti i personaggi principali di Mashle.