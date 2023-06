Mashle, un trailer ufficializza la Stagione 2: magia e muscoli torneranno presto

Mentre i lettori si apprestano a leggere il capitolo finale del manga di Mashle: Magic and Muscle, la serie esilarante di Hajime Komoto continua a far parlare di sé a causa dell'adattamento animato che ha fatto il suo debutto nel palinsesto primaverile 2023.

Con un totale di 12 episodi, Mashle: Magic and Muscle ha stupito gli spettatori con la sua storia follemente divertente che prende in giro opere celebri come Harry Potter, One-Punch Man e Black Clover. La prima stagione dell'anime è giunta al termine, ma Mash Burnedead e gli studenti del Dormitorio Adler non tarderanno a tornare.

I leak secondo cui la stagione 2 di Mashle è in produzione si sono rivelati veritieri. Attraverso un teaser trailer A-1 Pictures ha ufficialmente annunciato Mashle: Magic and Muscle Stagione 2. Abbiamo inoltre già una data per il ritorno della serie animata. Mashle 2 debutterà nel gennaio 2024, a distanza di soli 6 mesi dalla conclusione della prima stagione. Vedere una seconda stagione uscire a così breve distanza dalla conclusione della prima è piuttosto insolito, ma ciò farà sicuramente la gioia degli appassionati. Ciò vuol dire tuttavia che la seconda stagione sarà molto simile alla prima in termini di qualità e durata.

Mashle 2 riprenderà la storia da dove la prima stagione l'ha interrotta. Mash è riuscito a sconfiggere Magia Lupus del Dormitorio Lang, ma Rayne Ames si è imbattuto in Cell War dell'Innocent Zero. La battaglia per il titolo di Illuminato Divino si farà sempre più complessa per Mash.