Mashle, uscita e anticipazioni per l'episodio 7: la lettera magica di Mash

Mashle: Magic and Muscle è uno degli anime più apprezzati di questa primavera. L'adattamento di A-1 Pictures sta perfettamente riportando su schermo le atmosfere magiche e irriverenti del manga di Hajime Komoto, immergendo gli spettatori nelle dinamiche quotidiane di Mash.

Mashle: Magic and Muscle è un chiaro omaggio alla serie letteraria di Harry Potter, ma con elementi riconducibili anche a Black Clover. Nelle prime sei puntate trasmesse, l'anime ha presentato i protagonisti dell'opera, mettendo in chiaro l'obiettivo del protagonista, diventare un Divino Visionario per salvare la vita di suo nonno. Mash ha già fatto dei passi in avanti per coronare il suo sogno e divenire il miglior studente dell'Accademia Magica Easton. Tuttavia, ciò ha attirato le attenzioni del dormitorio rivale dei Lang.

Nel corso della settima puntata di Mashle: Magic and Muscle, Mash Burnedead si troverà di fronte a una nuova minaccia. Che i Magia Lupus stiano per colpire lui e i suoi compagni? In arrivo il 19 maggio in simulcast streaming su Crunchyroll, l'episodio di Mashle intitolato "Mash Burnedead e la Lettera Misteriosa" riporterà gli spettatori al fianco di Regro, il nonno di Mash. Questa la preview dell'episodio: "Un giorno Regro riceve una lettera di Mash. Regro è felicissimo della lettera che descrive ciò che recentemente è accaduto nella vita di Mash, ma il contenuto è pieno di pericoli, sorprese e confusione che non si addicono alla normale vita scolastica". Sapete che il manga di Mashle sta per terminare?