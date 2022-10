Mashle: A-1 Pictures mostra il primo character desing, ecco Mash Burndead

Mashle: Magic and Muscle, gag manga di Hajime Komoto in cui collidono la magia dell’universo di Harry Potter e la violenza inaudita di One-Punch Man, è ormai proiettato verso la conclusione, ma lo studio d’animazione A-1 Pictures è tornato con delle novità riguardo l’adattamento animato della serie, in arrivo nel 2023.

L’incredibile accoglienza riservata alle irriverenti avventure di Mash Burndead, nato senza alcun potere magico in un modo pervaso da stregoni, ha infatti portato alla produzione di una serie anime. Il breve trailer diffuso a settembre 2022 mostrava in anteprima la spettacolarità dei combattimenti realizzati da A-1 Pictures, in linea con quanto disegnato da Komoto nel manga. Ora Shueisha e lo studio sono tornati mostrando in anteprima tutti i dettagli relativi a Mash.

In una pagina di Weekly Shonen Jump #47, riportata in calce, è stato infatti presentato il character design ufficiale del protagonista, con indosso la caratteristica tunica indossata dagli studenti dell’Accademia Easton. Sono anche presenti due illustrazioni dedicate al volto, dove spicca la sua peculiare capigliatura e la finta voglia a forma di saetta dipinta sul volto per apparire come gli altri. Cosa ve ne pare del design di Mash che vedremo nell’anime? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.