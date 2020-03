Masi Oka di Heroes rivela di essere un fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La messa in onda di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba lo scorso anno ha fatto virare l'attenzione sulla storia creata da Koyoharu Gotouge. L'anime di Ufotable è risultato infatti ben riuscito al punto da far esplodere le vendite del manga e alimentare una forte produzione di merchandising. Anche un attore noto si è unito alla schiera di fan del manga.

Sulle pagine di ComicBook, recentemente è stata presentata un'intervista con Masayori "Masi" Oka, artista degli effetti speciali ma conosciuto soprattutto per il suo ruolo come Hiro Nakamura in Heroes e Heroes Reborn. Naturalizzato statunitense ma giapponese di nascita, Masayori Oka ha condiviso alcuni pensieri su Spie sotto Copertura, film del 2019 al quale ha lavorato come doppiatore. Nell'intervista si è però espresso anche su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

"Demon Slayer è fantastico ed è una hit in Giappone. Mi piace tanto, sì, davvero. Leggo ancora Weekly Shonen Jump quando esce" ha detto Oka. L'attore è già noto per essere un amante di anime e manga e tra i suoi preferiti ha già indicato titoli come Eyeshield 21, One Piece, Pluto e Le bizzarre avventure di JoJo, non dimenticando quindi le sue origini nipponiche. Inoltre, Masi Oka ha anche lavorato nel recente live action di Death Note di Netflix nel ruolo di un ispettore giapponese.

