Mass Effect: Panini Comics porta in Italia tre storie a fumetti in versione digitale

BioWare è celebre per tanti giochi prodotti: Dragon Age, Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate, Anthem. Ma uno dei suoi storici cavalli di battaglia è il GDR sci-fi Mass Effect. Nel 2007 arrivò il primo titolo con il comandante Shepard, seguito da un secondo nel 2010 e un terzo nel 2013.

Questi tre videogiochi sono stati raccolti nella Mass Effect: Legendary Edition, un'edizione pubblicata il 14 maggio 2021 anche in Italia con tanto di DLC e bonus di vario genere che rendono la storia ancora più ricca e approfondita, oltre che con una grafica rivista e bug risolti. Anche Panini Comics ha però in serbo qualche sorpresa per festeggiare il ritorno del comandante Shepard.

Per festeggiare il lancio del videogioco di BioWare, Panini Comics ha reso disponibile la prima trilogia a fumetti di Mass Effect. Le storie che allargano la lore dei tre videogiochi sono disponibili per il download digitale dai principali store online.

Mass Effect: Redemption - 9788828703389

Mass Effect: Evolution - 9788828703396

Mass Effect: Invasion - 9788828703402

I tre titoli messi a disposizione ci faranno conoscere meglio l'Uomo Misterioso e altri elementi dei videogiochi. Siete pronti a rigettarvi nell'avventura anche con questo media?