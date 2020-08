Massimo di Benedetto: 5 ruoli importanti della carriera della voce di Yugi Muto

Nel mondo degli anime italiano abbiamo voci diventate storiche. Una delle ultime che vi abbiamo presentato è stata quella di Davide Garbolino. Oggi invece vi portiamo 5 ruoli di Massimo di Benedetto, storica voce conosciuta principalmente per il ruolo di Yugi Muto in Yu-Gi-Oh.

Oltre che mondo dei videogiochi (ricordiamo Dante di DMC - Devil May Cry e Harry Potter nelle avventure della serie), Massimo Di Benedetto si è speso molto come doppiatore nel mondo degli anime. Vediamo 5 ruoli iconici.

Il primo è quello doppio di Yugi Muto e dell'alter ego Yami Yugi , protagonisti dell'anime Yu-Gi-Oh. Un sodalizio molto lungo e importante che ha portato al doppiaggio del personaggio anche in Yu-Gi-Oh GX e nel recente Yu-Gi-Oh Dark Side of Dimentions.

Passiamo poi al mondo di Pokémon con un rivale di Vera: stiamo parlando di Drew, apparso durante Pokémon Advanced come coordinatore di pokémon. È apparso più volte anche nelle successive serie Pokémon: Advanced Challenge, Pokémon: Advanced Battle e Pokémon: Battle Frontier.

Un altro nemico, stavolta quello principale, interpretato da Massimo Di Benedetto è Hao Asakura, gemello di Yoh, direttamente da Shaman King. Con il reboot in arrivo nei prossimi anni chissà se Di Benedetto riuscirà a tornare a interpretare questo ruolo.

Da antagonista a protagonista, Di Benedetto ha doppiato anche Soichiro Nagi di Inferno e Paradiso. Un ruolo importante per l'anime tratto dall'omonimo manga di Oh Great.

Infine c'è un altro doppiaggio parecchio noto che dura ancora oggi, in attesa che la serie si concluda in Italia. Questo personaggio è Rock Lee da Naruto e Naruto: Shippuden. Ormai è da diversi anni che il rapporto tra i due va avanti e chissà per quanto tempo ancora lo farà.

Ovviamente il lavoro di Massimo Di Benedetto non si ferma qui: escluse alcune comparse in ONE PIECE e Hunter x Hunter, è importante la sua collaborazione con i franchise di Bakugan, Beyblade e Pokémon, così come l'attività recente nei panni di Yuuga Aoyama in My Hero Academia.