Massimo Stano conquista ONE PIECE: il campione olimpico omaggia Rufy

Le Olimpiadi di Tokyo stanno riservando piacevoli sorprese anche ai fan di anime e manga, merito di colonne sonore prese in prestito da alcuni titoli di punta dell'animazione giapponese e dagli stessi atleti che stanno festeggiando le loro vittorie con omaggi ad opere come ONE PIECE e Dragon Ball.

Recentemente è diventato virale il festeggiamento del greco Tentoglou che in diretta televisiva si è presentato con la posa del Gear 2nd di Rufy. Il suo omaggio è stato così apprezzato che pure Eiichiro Oda e il suo team lo hanno ringraziato pubblicamente con un post tramite i propri canali social ufficiali.

Ad ogni modo, gli omaggi a tema ONE PIECE non sono finiti qui dal momento che anche dall'Italia un atleta nostrano ha festeggiato la medaglia d'oro con una posa tipica della serie piratesca di Weekly Shonen Jump. Si tratta di Massimo Stano, il campione olimpico nella 20km di marcia maschile, che è stato immortalato mentre festeggia con la posa del Gear 3rd di Rufy. In realtà questo non stupisce dal momento che Massimo si è dimostrato negli anni un fervido appassionato di ONE PIECE e tramite il suo profilo Instagram si possono notare diversi post a tema.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad una delle storie ricondivise dall'atleta. E voi, invece, cosa ne pensate di questo omaggio al capolavoro di Oda sensei? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.