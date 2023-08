Matias Bergara disegna ONE PIECE: l'Imperatore Kaido secondo l'artista DC e Marvel

Le ultime due settimane sono state caratterizzate dal debutto del Gear 5th di Rufy nell'anime di ONE PIECE. Sul web non si è praticamente parlato d'altro e questa ondata d'hype ed entusiasmo è arrivata a coinvolgere anche Matias Bergara, uno dei più grandi artisti del comics statunitense vincitore dell'EW artist of the year 2019.

ONE PIECE 1072 è stato uno dei migliori episodi dell'anime, capace di rendere giustizia al concetto di guerriero della libertà con animazioni fluide e cinematografiche ed effetti sonori che ricordano cartoon come Tom & Jerry.

Con il debutto ufficiale avvenuto finalmente anche nell'adattamento animato, il Gear 5th di ONE PIECE è una delle trasformazioni migliori della storia degli shonen e la sua influenza si sta dilagando a macchia d'olio anche tra i non appassionati.

Pur ammettendo di non aver mai seguito ONE PIECE, Matias Bergara si è lasciato travolgere dallo scontro tra Rufy e Kaido, di cui pare essersi innamorato. L'artista, che nella sua carriera ha lavorato per DC Comics disegnando Suicide Squad: Blaze o Wonder Woman Black & Gold, e per Marvel realizzando gli artwork per Immortal Hulk, ha infatti condiviso sui suoi social una spettacolare illustrazione a tema.

Matias Bergara ha disegnato ONE PIECE, ed in particolare il volto della forma drago dell'Imperatore Kaido. Lo sketch è stato realizzato in bianco e nero, con uno stile che non si discosta molto dal tratto del maestro Eiichiro Oda. Tra gli altri lavori di Bergara figurano anche il fumetto di Sons of Anarchy e la serie CODA, che gli è valso la nomina agli Eisner Awards 2021.