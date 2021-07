Maurizio Merluzzo alla direzione del doppiaggio di un anime, di che si tratta?

Il noto influencer e doppiatore italiano Maurizio Merluzzo ha letteralmente mandato in tilt la community. Sui propri profili social, infatti, la voce di Donquijote Doflamingo nel doppiaggio italiano di ONE PIECE, ha rivelato che è attualmente impegnato con la direzione del doppiaggio di un misterioso progetto anime. Di cosa si tratta?

Prima di ciò, però, Merluzzo ha lanciato un'esca. "Semmai dovessi avere la direzione del doppiaggio di Jujutsu Kaisen sappiate che ho già un file con tutte le voci distribuite", ha scritto in un post Facebook. È proprio questo l'anime su cui è al lavoro? Questa teoria è da escludere, in quanto, in risposta al commento di un fan, lo stesso influencer ha negato di essere al lavoro sul doppiaggio italiano dell'adattamento animato dell'opera di Gege Akutami.



E allora di cosa potrebbe trattarsi? Il nome dell'anime di cui sarà direttore del doppiaggio potrebbe essere Fire Force, che a settembre debutterà doppiato su Italia 2. Anche in questo caso, però, Maurizio Merluzzo ha risposto negativamente.



Ripercorriamo allora le sue parole in cerca di un indizio. "Piccolo spoiler, a settembre arriva la mia prima direzione ufficiale di un anime di cui non posso ancora dire nulla". Recentemente, Maurizio Merluzzo è stato impegnato nel doppiaggio della nuova serie di He-Man, ma uno dei suoi più grandi sogni è un nuovo doppiaggio di Ken il Guerriero, un grande classico che però ormai risente dei decenni sul groppone.



Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Nel frattempo, in uno dei suoi ultimi video Maurizio Merluzzo è diventato un gladiatore dell'antica Roma.