Maurizio Merluzzo doppierà Junichi Suwabe: Jujutsu Kaisen o Bleach in italiano?

Le prime due stagioni di Bleach sono su Prime Video con tanto di doppiaggio italiano, e a quanto pare presto potrebbero arrivarne altre. L'indizio arriva direttamente dalla pagina Facebook di Maurizio Merluzzo, dove il doppiatore italiano ha rivelato di aver prestato la propria voce a un personaggio interpretato dal grande Junichi Suwabe.

Per il momento non sappiamo di che personaggio si tratti, ma considerando che le prime due stagioni di Bleach sono sbarcate su Amazon Prime Video in meno di un mese non è da escludere che possa trattarsi di Grimmjow Jaegerjaquez, uno degli antagonisti della serie che farà la sua apparizione nella Stagione 6.

In alternativa, il nome più caldo è quello di Ryomen Sakuna di Jujutsu Kaisen, che potrebbe arrivare nel belpaese in lingua italiana a causa del grande successo riscosso in occidente. Un'ultima alternativa ugualmente probabile potrebbe essere quella di Hermes in Record of Ragnarok, il nuovo anime in uscita su Netflix il 17 giugno. Sappiamo per certo che Record of Ragnarok sarà doppiato in lingua italiana, e considerando che si tratta del lavoro più recente di Sawabe, potremmo definire questa opzione come la più sicura.

E voi cosa ne dite? Quale delle tre serie preferireste vedere in italiano? Ditecelo, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante.