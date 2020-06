Maurizio Merluzzo: alla scoperta dei 5 ruoli più importanti del doppiatore di Mirio Togata

In Italia abbiamo tanti doppiatori storici che hanno partecipato a progetti importanti tra cinema, serie, anime e videogiochi. Tra le più note del settore c'è Emanuela Pacotto, storica voce di Bulma di Dragon Ball, così come Claudio Moneta voce di Kakashi. Negli ultimi anni è però emerso anche Maurizio Merluzzo, che ha lavorato su My Hero Academia.

Maurizio Merluzzo è un doppiatore e youtuber classe 1986 che si è affermato nel panorama del doppiaggio negli ultimi anni. La sua popolarità cresce ormai di anno in anno e si è ritrovato a dare la voce a tanti personaggi importanti nel mondo dell'animazione. Vediamo i cinque personaggi più importanti degli anime doppiati da Maurizio Merluzzo.

Uno dei ruoli in cui è conosciuto è quello di Sai di Naruto , il ninja che un tempo era agli ordini di Danzo.

La nuova serie anime basata sul manga di Hiromu Arakawa introdusse questo personaggio di Xing, assente nella prima serie, e la voce fu affidata proprio a Maurizio Merluzzo.

Avanziamo verso tempi più recenti con Renji Abarai di Bleach. Purtroppo, come sapete, l'anime non è mai stato doppiato in Italia ma alcuni prodotti non hanno avuto lo stesso destino. È il caso di Bleach: Memories of Nobody e Bleach: The DiamondDust Rebellion dove Renji fu doppiato da Maurizio Merluzzo.

In tempi più recenti, Merluzzo ha dato la sua voce a Mirio Togata, il giovane eroe di My Hero Academia e che abbiamo conosciuto durante la terza stagione. Tuttavia il Big Three della Yuei ha messo in luce tutte le sue capacità e l'importanza del suo ruolo durante la recente quarta stagione.

Infine, dopo tanti ruoli da alleato dei buoni, c'è anche un villain tra le fila dei doppiaggi di Merluzzo: stiamo parlando di Zamasu, il cattivo intorno a cui è ruotato un intero arco di Dragon Ball Super.

Ovviamente la carriera di Merluzzo non ruota solo intorno a questi cinque ruoli essendosi dedicato molto al panorama anime. Altri ruoli degni di nota sono Archer di Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Lord Boros di One-Punch Man e Oga Tatsumi di Beelzebub mentre di recente ha anche prestato la sua voce a un personaggio dell'anime rivelazione del 2019, Demon Slayer con Tengen Uzui.