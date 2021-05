Maurizio Merluzzo si trasforma in un gladiatore dell'antica Roma nel suo ultimo video

Nel tentativo di diffondere la nobile storia dell'antica Roma, parte fondamentale della cultura della penisola italica, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube Maurizio Merluzzo ha vestito i panni di un micidiale gladiatore. Ospitato dalla Gladiator School Rome, ecco la sua trasformazione in Maximus Decimo Merluzzus.

"Tutti conosciamo le antiche arti marziali cinesi o giapponesi, ma ci siamo dimenticati arte marziale italiana. E qual è la vera tecnica di combattimento italiana se non quella dei gladiatori", con queste parole Merluzzo ha aperto il suo ultimo video pubblicato su YouTube. Per diffondere il verbo delle nobili origini da cui discendiamo, il doppiatore e influencer ha dunque assunto i panni di un vero gladiatore romano.

Ospite della Gladiator School Rome, e guidato dal maestro Mirko, Merluzzo ha appreso le nozioni base dei gladiatori, dalle loro origini, fino alla conquista dell'agognata libertà. Oltre a questi concetti di storia, il doppiatore italiano è stato sottoposto agli stessi estenuanti allenamenti a cui venivano sottoposti i combattenti dei giochi.

Merluzzo ha dovuto affrontare alcune prove fisiche, per poi, gladio in mano, apprendere i colpi principali con cui i gladiatori ponevano fine alle vite dei loro nemici. Alla fine di questo processo, ha poi dovuto affrontare in uno sparring il suo maestro, esibendosi in un meraviglioso combattimento storico.

Come potete vedere dall'immagine da lui condivisa sui suoi profili social, Merluzzo è stato protagonista anche di uno spettacolare cosplay. Lama e scudo in mano, a petto nudo il noto influencer è diventato un vero e proprio gladiatore dell'antica Roma. Cosa ne pensate di questa sua interpretazione?

Qualche settimana fa, Merluzzo si è scagliato contro il doppiaggio di My Hero Academia. Inoltre, Merluzzo sarà Donquijote Doflamingo nel doppiaggio italiano di ONE PIECE.