Mawaru Penguindrum compie 10 anni: annunciato il film 'Re:cycle of the Penguindrum'

Uno dei grandi registi dell'animazione nipponica è Kunihiko Ikuhara, director del grande capolavoro La Rivoluzione di Utena nonché dello straordinario, sperimentale e commovente Mawaru Penguindrum. In occasione del decimo anniversario dal debutto della serie animata, lo staff ha annunciato un nuovo progetto. Ecco i dettagli.

Dopo aver convinto il pubblico nel 2019 con Sarazanmai, Ikuhara sembra essere tornato a mettere mano su uno dei titoli più affascinanti dell'ultimo decennio, Mawaru Penguindrum, in occasione del decimo anniversario. Nella giornata di ieri era trapelato il dominio "penguindrum10th.jp" accompagnato da un nuovo profilo Twitter che sembrava preannunciare una grossa novità per il franchise in dirittura d'arrivo.

E così effettivamente è stato in quanto nelle scorse ore, attraverso un comunicato diramato sullo stesso profilo Twitter, lo staff ha annunciato il film Re:cycle of the Penguindrum prodotto da Lapin Track Studio, lo stesso che ha co-prodotto Sarazanmai. Lo staff ha annunciato anche di aver aperto una campagna di crowdfunding con l'obiettivo di racimolare circa 77 mila euro in modo tale da migliorare la qualità del film aggiungendo nuove scene, nuovi contenuti e musiche dal momento che pare trattarsi di una sorta di recap. Ad ogni modo, il team pare aver voluto sottolineare che ci sono altri piani non ancora rivelati, e non è da escludere che il film possa fare da trampolino di lancio per un nuovo sequel.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.