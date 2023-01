Mazinga Z: una delle figure più rare della storia è stata venduta all'asta

Negli ultimi anni gli appassionati dell’animazione o chi segue da tempo alcune serie che hanno ridefinito il medium, hanno iniziato a collezionare pezzi rari. Da figure di un’altra epoca a quelle con errori, il mercato del collezionismo si è espanso, e stavolta a toccare una cifra record è stato un rarissimo personaggio di Mazinga Z.

Le opere di Go Nagai hanno esercitato un’influenza impressionante sull’evoluzione del fumetto e dell’animazione giapponese, basti solo pensare che i mecha di oggi derivano dai fantasiosi robottoni del maestro, e che la maturità narrativa raggiunta da Devilman ha mostrato nuove frontiere per le potenzialità espressive dei manga. Non è quindi inusuale che i collezionisti vogliano possedere oggetti relativi ad opere che hanno segnato un’epoca, e quando in un Mandarake di Tokyo è stata messa all’asta una preziosissima action figure di Garada K-7, personaggio apparso in Mazinga Z, era chiaro che non sarebbe passato troppo tempo prima di offerte dal prezzo spropositato.

Iniziata a 13,5 milioni di yen, circa 100000 dollari al cambio attuale, la figure in questione, prodotta in pochissimi esemplari da Popy nel 1973, è considerata da molti il pezzo più raro per quanto riguarda i giocattoli giapponesi, ed è stata venduta a 200000 dollari. Eravate a conoscenza di uno degli articoli più preziosi del mercato collezionistico giapponese? Ditecelo, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.

In conclusione, vi lasciamo alla nostra recensione di Mazinga Z Infinity, film prodotto da Toei Animation per il 45° anniversario della serie.