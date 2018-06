Mazinga Z Infinity: aperti i pre-order delle maestose figure basate sul film

Sono aperti i pre-order per i modelli targati Bandai dedicati ai due nuovi Mazinga protagonisti del loro più recente film, Mazinga Z Infinity, pellicola d'animazione prodotta da Toei Animation e distribuita in Italia da Lucky Red.

I due modellini sono di plastica precolorata, scolpiti in scala 1/144 e presentano un numero incredibile di dettagli. Dopo averli assemblati e, udite udite, non è necessaria nessuna colla per farlo, avrete fra le mani dei modelli di altezza tra i 17 e i 18 cm. Uno dei modellini è leggermente più alto degli altri, perché rappresenta il Grande Mazinga. Insomma, potremo saggiare con mano due splendide action figure completamente articolate grazie anche alla presenza di numerosi punti di snodo, fedelissime alle controparti animate.

I model kit comprendono tutto ciò che serve per montare con facilità le figure. Partiamo dalle istruzioni per montarli correttamente, per poi passare agli accessori, alle armi, alle parti opzionali, alle basette espositive e, ovviamente, il Jet Scrander e lo Scramble Dash! Il kit di Mazinga Z - Infinity lo potete trovare da GameStop al prezzo di 49.98 euro, quello del Grande Mazinga - Infinity, invece, costerà 54.98 euro.

Per quanto riguarda la disponibilità, i modelli saranno distribuiti rispettivamente a novembre e a dicembre di quest'anno. In calce all'articolo potete trovare alcune immagini delle statuette.