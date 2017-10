Mazinger, la leggenda: il manga del celebre robot approda in edicola!!

Cavalcando il lancio del nuovo lungometraggio d’animazione dedicato al super robot nipponico, Mazinger Z Infinity , il quotidiano, la casa editricee Dynamic Planning annunciano una collana di 30 volumetti manga che, a partire dal 31 ottobre, sarà disponibile in edicola assieme al periodico.

Venduti a 5,99€ più il prezzo del giornale, i volumi delle varie operei dei sensei Go Nagai e Gosaku Ota vi aspettano dunque in edicola ogni martedì per rinarrare le epopee dei “robottoni” giapponesi Mazinger Z e Great Mazinger ormai entrati nella leggenda.



Un'occasione imperdibile tanto per i fan storici, quanto per le nuove generazioni, di conoscere le più significative imprese di questi invincibili giganti d'acciaio, qui riproposte attraverso una lussuosa edizione da collezione.