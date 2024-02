McDonald's avrà un suo anime? Verrà prodotto dallo studio di Naruto e Bleach!

McDonald's ha recentemente annunciato un'enorme sorpresa per i fan dell'intrattenimento giapponese: un anime prodotto in collaborazione con lo Studio Pierrot, conosciuto per aver dato vita ad alcuni colossi come Naruto, Bleach e Tokyo Ghoul. Con dei colori vivaci e un'animazione coinvolgente, in cosa consiste questo progetto?

Ogni dettaglio sul progetto di McDonald's in collaborazione con lo Studio Pierrot è ancora avvolto nel mistero, ma un breve teaser, disponibile in calce alla notizia, offre un piccolo assaggio a ciò che gli spettatori dovrebbero aspettarsi da questo inusuale titolo. "Dai creatori degli anime più iconici del mondo e dai creatori delle patatine fritte più iconiche al mondo, sta per emergere un nuovo universo", si può leggere nel filmato.

La data finale, 26 febbraio 2024, anticipa che l'anime di McDonald's è previsto in anteprima mondiale molto presto. Nel teaser è possibile scrutare alcuni personaggi colorati e vivaci, soprattutto amanti del fast food. Tuttavia, come suggerisce il filmato, la serie è volta a pubblicizzare alcune offerte temporanee disponibili solo in determinati ristoranti in Giappone e non si tratterà di una vera e propria serie, come nel caso del nuovo anime di Toyota, la nota casa automobilistica giapponese.

Non è la prima volta che un colosso del fast food si unisce ad un franchise, o sbarca il mondo degli anime, per pubblicizzare i propri prodotti: ricordiamo la collaborazione tra Burger King e One Piece, arrivata in Francia nelle scorse settimane, con tanto di menù ispirati alla ciurma dei Cappelli di Paglia, e la bizzarra collaborazione tra KFC e JoJo Stone Ocean, con protagonista Jolyne Kujo.