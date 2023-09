McDonald's Japan rilascia delle pubblicità a tema anime ed è subito virale!

McDonald's sa bene cosa significa creare una pubblicità iconica che possa restare nella mente del pubblico per molto tempo. Negli anni sono nate numerose collaborazioni fra il ristorante e altri brand, ma quella con gli anime non è mai terminata e lo dimostra proprio Mcdonald's Japan con due spot.

In America, McDonald's ha collaborato con The Devil's A Part-Timer per promuovere la propria catena di fast-food, dimostrando come gli anime siano diventati popolari negli ultimi tempi.

Sui social sono stati mostrati due spot pubblicitari a tema anime davvero adorabili. Entrambi possono essere visualizzati nei tweet in calce all'articolo e mostrano dei piccoli spezzoni di vita con delle persone che mangiano i prodotti del McDonald's.

Ciò che rende questi spot interessanti, oltre allo stile di disegno, è la scelta dei colori e delle ambientazioni. Nella prima pubblicità, una famiglia composta da una coppia e la loro famiglia si diverte insieme mentre assapora degli hambuger che sembrano essere davvero deliziosi, dal titolo "Night Mac Potenage".

Nel secondo spot, chiamato "High School Students" un gruppo di studenti e amici studiano e si divertono mentre mangiano fast food. Queste scene non presentano dialogo ma l'obiettivo della campagna pubblicitaria arriva dritto al cuore.

Le animazioni sono state create da Urachan, ma non si conoscono molti dettagli circa questo illustratore. Potrebbero essere pubblicati altri annunci nei prossimi giorni ma questi due filmati sono bastati per far impazzire il pubblico dalla gioia.