McDonald's lancia un corto anime: la pubblicità 'Piccoli momenti felici' del fast food

La collaborazione fra McDonald's e l'industria degli anime prosegue, questa volta il noto colosso del fast food ha rilasciato una vera pubblicità a tema. Se avete seguito la vicenda, forse saprete che McDonald's Japan ha rilasciato alcuni spot animati, con delle persone intente a mangiare il loro cibo con amici e parenti.

Le ultime pubblicità del McDonald's a tema anime sono diventate virali su tutti i social per il loro stile colorato e semplice. L'intento del franchise era quello di mostrare che si può essere felici anche con piccole cose, in questo caso in compagnia del loro cibo e delle persone che ci sono più care.

Questa volta, la nuova pubblicità vede al centro una ragazza che, nella sua cameretta, si gode alcuni contenuti sui social mentre assapora i prodotti del McDonald's. Com'è stato annunciato dall'animatore di questi spot, @urachan1629 su X, questa pubblicità è l'ultima di questa serie. Per questo motivo, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno offerto il proprio supporto in questo periodo:

"Ho prodotto ancora una volta un video per la pubblicità 'Night Mac Potenage' del McDonald's! Questo conclude la serie anime di Night Mac che sto producendo da settembre! A tutti quelli che l'hanno guardato e a tutti coloro che sono stati coinvolti nella produzione, grazie mille!!"

Cosa ne pensate di queste pubblicità, vi sono piaciute? Vi lasciamo con la lista degli anime più visti di questa settimana, con un vincitore assolutamente inaspettato.