McDonald's rientra nel mondo degli anime! Annuncio per il nuovo spot animato

In Giappone gli anime sono una parte integrante della cultura e pertanto vengono utilizzati anche per promuovere prodotti di vario genere. Uno degli ultimi esempi è la commovente campagna di Hungry Days x ONE PIECE che ha conquistato i fan, ma adesso torna anche McDonald's nel campo con un nuovo promo.

McDonald's Japan ha annunciato in una conferenza stampa lo scorso giovedì 28 novembre che pubblicherà un cortometraggio pubblicitario animato per promuovere uno dei suoi ultimi prodotti, il gratin croquette burger. Lo spot andrà in onda in TV a partire dal 3 dicembre 2019 e godrà di alcuni nomi importanti come l'attrice Atsuko Maeda e le doppiatrici Ayana Taketatsu (Oreimo, K-ON!!) e aIMI (BanG Dream!).

Tramite la propria pagina social, McDonald's ha già dato la possibilità ai fan di vedere i lavori in corso della nuova pubblicità televisiva, mostrando video di registrazione e la key animation delle tre ragazze protagoniste che potete vedere in calce. Le liceali fanno parte del club di lacrosse della loro scuola superiore e, come rituale, mangiano il gratin croquette burger. Lo Studio Colorido (Taifu no Noruda, Penguin Highway) collaborerà nuovamente con McDonald's per questo breve anime, dopo aver già prodotto la campagna precedente "Mirai no Watashi" (Me del futuro).