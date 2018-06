Mediaset Italia 1 annuncia il ritorno, in edizione rimasterizzata, di Holly & Benji!

Mentre gli appassionati in tutto il globo attendono con trepidante attesa l’inizio del campionato mondiale di calcio 2018, la rete italiana Mediaset Italia 1 ha annunciato a sorpresa che a partire da lunedì 11 giugno ritrasmetterà gli episodi della leggendaria serie d’animazione di Holly & Benji.

L’ennesima trasmissione dell’anime, che questa volta sarà proposto in versione rimasterizzata (dunque qualitativamente superiore all’originale), comincerà lunedì 11 giugno, a partire dalle ore 8:00 del mattino. Non è tuttavia chiaro se Mediaset trasmetterà soltanto le partite più interessanti della serie, o se invece ripercorrerà l’intera carriera del giovane Oliver Hutton, partendo dal campionato di calcio delle scuole elementali, per poi giungere addirittura alla conquista dell’ambitissima coppa del mondo.

Tratto dal manga “Captain Tsubasa” nel 1983, l’anime originale di Holly & Benji (o anche ‘Holly e Benji, due fuoriclasse’) si compone di 128 episodi. La prima trasmissione in Italia risale al lontano 1986, cui seguirono decine e decine di repliche negli anni a seguire.

Come i fan già sapranno, l’anime ha ricevuto proprio quest’anno un remake di 52 episodi attualmente in corso sul circuito televisivo nipponico ed intitolato semplicemente “Captain Tsubasa (2018)”. Come rivelato solo qualche giorno fa, il prossimo episodio della serie vedrà l'esordio del calciatore Kojiro Hyuga, il fuoriclasse noto in Italia come Mark Lenders.