Mediaset Italia 2 cambia canale: dal 17 gennaio lo troverete su quest'altro numero

Da oltre dieci anni, Mediaset ha dedicato ai giovani spettatori maschi un nuovo canale ricco di serie TV, film e anime. Nasce nel 2011 Mediaset Italia 2, un'appendice del più famoso Italia 1 che per anni ha fatto crescere schiere di spettatori con anime del calibro di Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto.

A dieci anni di distanza, Italia 2 sta riscoprendo un nuovo ruolo che va oltre quello del luogo in cui effettuare la replica di alcune trasmissioni famose come Arrow e altre serie TV. Negli ultimi tempi, infatti, Italia 2 è diventato lo scenario perfetto per trasmettere anime come ONE PIECE e Naruto: Shippuden, giunti nuovamente in italiano con nuovi episodi doppiati, ma anche per altri prodotti come Fire Force.

Fino a ora era possibile sintonizzarsi sul canale 66 per vedere i programmi di Italia 2. Tuttavia Mediaset ha annunciato nelle scorse ore un cambio di numerazione per il suo canale. Dal 17 gennaio 2022 Italia 2 sarà disponibile sul canale 49, un "passo in avanti" dopo essere finito nelle posizioni oltre la 50 negli scorsi anni. È quindi raccomandato risintonizzare il televisore in seguito al cambio.

In passato infatti Italia 2 era posizionato sul canale 35, prima che venisse ceduto a Focus dopo l'acquisto da parte di Mediaset. Chissà se questa nuova numerazione porterà benefici nello share del canale.