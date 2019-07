Mediaset svela il palinsesto autunnale per Italia 2, ecco tutti gli anime presenti

Sono stati recentemente resi pubblici i listini di Mediaset per quanto riguarda la stagione autunnale di Italia 2, il suo canale televisivo con target giovanile. Il palinsesto, nonostante sia stato confermato, non presenta ancora orari e date di tutte le nuove serie tv.

Per iniziare, oltre ai nuovi episodi di Dragon Ball Super annunciati pochi giorni fa, l'emittente televisiva ha confermato il ritorno di One Piece, Naruto Shippuden, Dragon Ball GT, My Hero Academia e Holly e Benji. Tra i nuovi innesti invece, sono presenti l'anime degli anni '80 City Hunter e I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas - il mito di Ade.

In particolare, sappiamo che My Hero Academia tornerà con la terza stagione doppiata in italiano, mentre non si hanno conferme rispetto a Dragon Ball Super; a tal riguardo rimaniamo in attesa di scoprire se si tratterà di nuovi episodi o di repliche.

Oltre a One Piece e Holly e Benji poi, che continueranno con la loro programmazione giornaliera, non sono state svelate informazioni riguardo a orari e a date di trasmissione delle altre serie.

E voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti del palinsesto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto! Inoltre, casomai l'aveste dimenticato, vi ricordiamo che Italia 2 è recentemente stato spostato sul canale 66 del vostro digitale terrestre.