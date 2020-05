Mega Man: BOOM! Studios annuncia una nuova serie a fumetti

La casa editrice BOOM! Studios ha annunciato una nuova serie a fumetti sull'iconico robot della Capcom, Mega Man: Fully Charged, basato sull'omonimo adattamento televisivo. La serializzazione si comporrà di sei uscite.

La serie, creata in partnership con WildBrain Ltd e Dentsu Entertainment USA, è scritta dagli autori A.J. Marchisello e Marcus Rinehart, con i disegni a cura di Stefano Simeone. I primi due si sono espressi con le seguenti dichiarazioni riguardo alla loro nuova avventura:

"Dopo aver lavorato alla serie televisiva Mega Man: Full Charged, siamo onorati di aiutare nell'adattamento di questa storia dal piccolo schermo alla carta stampata. L'interpretazione di Man of Action è il sogno di qualsiasi fan di Mega Man, e grazie a BOOM! Studios quel sogno è diventato realtà".

L'editore BOOM! Studios ha diffuso una breve sinossi di serie, che vi riportiamo di seguito:

"Dopo che il padre di Mega Man, il Dr.Light, è stato rapito, una verità scioccante sconvolge il mondo di Mega Man, poiché sembra che i Robot Masters abbiano scoperto i suoi segreti. Ma, mentre le macchinazioni del Dr.Wily fanno riemergere i ricordi dimenticati di Mega Man sulla brutale guerra tra uomo e robot, il nostro eroe mette in dubbio la sua identità e si domanda se può ancora credere in qualcosa o in qualcuno - compreso l'uomo che lui chiama padre".

Mega Man: Fully Charged #1 arriverà sul mercato nel mese di Agosto. Tuttavia, BOOM! Studios ha tenuto a precisare che la data di distribuzione potrebbe sla causa dell'emergenza Coronavirus.



Intanto, c'è un nuovo Mega Man in sviluppo, ma non è detto che sia Mega Man 12. Avete visto la recente illustrazione di Mega Man realizzata dall'artista Yusuke Murata?