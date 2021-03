Megalo Box 2: Gearless Joe completamente diverso in questa nuova key art

La nuova key art di Gearless Joe, protagonista di Megalo Box, che ci mostra il protagonista con l’aspetto decisamente diverso. Joe sembra invecchiato, con i capelli e barba e più lunghi e il corpo pieno di cicatrici.

Dopo averci stupito con la prima stagione da 13 episodi, TMS Entertainment ci ha sorpresi ancora una volta, annunciando che Megalobox ritornerà con una seconda stagione. Megalo Box 2: Nomad riprenderà dopo gli eventi della prima serie, 7 anni dopo il combattimento di Joe a Megalonia. Il director di questo sequel, You Moriyama, è tornato a lavorare alla serie dopo aver lavorato anche alla prima stagione, insieme a Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima e il compositore mabanua.

Grazie a questa nuova key art condivisa da Moriyama su Twitter, possiamo vedere più da vicino il nostro protagonista Gearless Joe, (a cui è stato dato il titolo di “Nomad”). Anche se non è ancora stata confermata una data di uscita della nuova stagione, potrebbe far parte di qualche palinsesto Primavera 2021.

La TMS Entertainment descrive Megalo Box 2: Nomad come: “Alla fine Gearless Joe è stato colui che ha regnato come campione di Megalonia, nel primo torneo di Megalobox. I fan sono rimasti sbalorditi dall’ascesa di Joe, che dai bassifondi è riuscito a salire fino alla cima in soli tre mesi e senza gear. Sette anni dopo, Gearless Joe si ritrova a combattere ancora una volta in incontri clandestini in periferia. Pieno di cicatrici e ancora una volta senza gear, ma ora conosciuto come Nomad.”

Dopo averci intrigati al massimo con il nuovo trailer di Megalo Box, non ci resta che aspettare l'uscita della seconda stagione e lasciarci catturare ancora dall'atmosfera unica di Megalo Box. Che ne pensate del nuovo aspetto di Joe? Fatecelo sapere nei commenti?