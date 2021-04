Megalo Box 2: Nomad, l'anime si ispira alle Vele di Scampia nel secondo episodio

Junk Dog è alle prese con nuove sfide. Il lottatore che partecipa agli scontri di Megalo Boxing, un'evoluzione della boxe con i partecipanti che indossano però delle protesi particolari che rendono gli attacchi molto più potenti e quindi letali. Conclusa la prima stagione di Megalo Box, Joe ha deciso di cambiare ambiente.

Come ormai noto, il futuro descritto da Megalo Box vede la società ricca vivere nell'agiatezza e in una città ricca di eventi e confort, mentre i più poveri sono costretti nella periferia degradata e piena di edifici fatiscenti. Junk Dog vive in questa zona e vagabonda per la periferia anche in Megalo Box 2: Nomad, nuova stagione dell'anime ispirato a Rocky Joe e disponibile anche su VVVVID in simulcast.

Nel secondo episodio, intitolato "La disperazione dà coraggio ai codardi", osserviamo ancora una volta gli scenari desolanti e ricchi di degrado dove vivono gran parte dei personaggi di Megalo Box. In un breve frangente, nella seconda metà dell'episodio, si vede però un edificio grigio ispirato a un elemento nostrano. Come si può vedere nella foto in basso che paragona i due edifici, in Megalo Box 2 appare una delle Vele di Scampia, edifici che per anni sono stati simbolo di degrado per Napoli.

Le Vele saranno a breve abbattute per un progetto di riqualificazione, ma la loro presenza sarà comunque ricordata anche dagli anime come Megalo Box.