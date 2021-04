Megalo Box 2: Nomad arriva in Italia con VVVVID, il primo episodio debutta il 5 aprile

La stagione invernale si è conclusa, e in attesa di scoprire cosa ci riserverà il palinsesto primaverile di VVVVID, la piattaforma streaming ha annunciato la messa in onda della seconda stagione di Megalo Box. L'anime sarà trasmesso in simulcast dal 5 aprile, con i nuovi episodi in uscita tutti i lunedì alle ore 18:00.

Megalo Box è una serie anime originale creata per celebrare i 50 anni di Rocky Joe, diretta da Yo Moriyama e animata da TMS Entertainment. La prima stagione, composta da 13 episodi e trasmessa a partire dall'aprile del 2018, era stata portata in Italia proprio da VVVVID, che ora torna a riproporre i nuovi episodi in simulcast con il Giappone.

La stagione primaverile è ricca di anime di grande spessore, e Crunchyroll Italia ha recentemente svelato l'acquisizione di tante opere molto attese tra cui My Hero Academia 5, Nagatoro, Tokyo Revengers e To Your Eterniy. Megalo Box 2: Nomad è sicuramente un annuncio di rilievo, e sarà interessante scoprire cos'altro ha in serbo la piattaforma streaming per questa stagione.

E voi cosa ne pensate? Seguirete Megalo Box 2: Nomad su VVVVID? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui voleste farvi una migliore idea sulla serie, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione dell'anime.