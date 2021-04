Megalo Box 2: Nomad, l'home video svela il numero esatto di episodi, arriva anche un OVA

Megalo Box 2: Nomad è appena sbarcato su VVVVID, e pochi istanti fa il sito ufficiale dell'opera ha svelato tanti nuovi dettagli sulla stagione in corso. Tra le novità più importanti è stato confermato che l'anime ci accompagnerà per tre mesi, e che il 28 luglio uscirà l'edizione home video con tanto di extra e corto animato incluso.

Megalo Box 2: Nomad sarà quindi composto da 13 episodi, stessa durata della prima stagione. L'edizione home video in uscita a luglio includerà un CD della durata di 332 minuti, 312 per le tredici puntate che compongono la stagione più altri venti per il corto animato esclusivo. L'OVA, che in realtà sarebbe un OAD (Original Anime DVD) sarà visibile solo previo acquisto del box e al momento non sappiamo di cosa tratterà.

Tra gli altri extra inclusi nell'edizione home video figurano un booklet realizzato dal regista You Moriyama, lo storyboard del primo episodio scritto da Katsuhiko Manabe, due illustrazioni esclusive autografate e tutte le clip video in alta qualità di trailer, opening, ending theme e via dicendo. Per il momento l'uscita dell'edizione DVD/Blu-ray non è prevista in Italia, ma è sempre possibile la situazione cambi in caso di successo della serie.

Il primo episodio di Megalo Box 2: Nomad è ora disponibile su VVVVID, insieme a tutte e tredici le puntate della prima stagione. Nel caso in cui voleste sapere se vale la pena recuperare la serie, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione dell'anime.