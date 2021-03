Megalo Box 2: Nomad: il ritorno di Joe in questo spettacolare poster

Quasi in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo trailer, la seconda stagione di Megalo Box, serie originariamente prodotta da TMS Entertainment per celebrare il 50esimo anniversario del manga Rocky Joe, è stata presentata anche attraverso un nuovo poster, interamente dedicato al protagonista Junk Dog.

Il sequel, ambientato sette anni dopo la prima serie, mostrerà un futuro ancora più degradato, e sembra che ci siano stati degli importanti cambiamenti anche per alcuni dei personaggi principali. Per quanto possa essere diversa e più profonda, la seconda stagione manterrà lo stile artistico visto in precedenza, capace di omaggiare Rocky Joe, la magnifica opera creata da Asao Takamori e Tetsuya Chiba. Vista l’ormai prossima uscita della serie, prevista per il 4 aprile, è stato pubblicato il magnifico poster che potete vedere in calce alla notizia.

Di seguito riportiamo anche la descrizione ufficiale condivisa da TMS Entertainment: “Gearless Joe era colui che regnava come Campione di Megalonia, il primo torneo mai organizzato di Megalobox. In ogni luogo gli appassionati sono rimasti colpiti dall’incredibile ascesa di Joe, che è emerso dai peggiori ring clandestini per arrivare in cima alla classifica in appena tre mesi, e senza utilizzare un Gear. Sette anni dopo, Gearless Joe si ritrova a combattere clandestinamente. Pieno di cicatrici e ancora una volta senza un’armatura, sembra essere conosciuto con il nome di Nomad…”