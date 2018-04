Megalo Box, l'anime che reinventa Rocky Joe in chiave moderna, è in simulcast su VVVVID!

Nella giornata di ieri (giovedì 5 aprile) la piattaforma streaming VVVVID ha aggiornato il proprio catalogo, aggiungendo Megalo Box tra gli anime freschi di uscita e che verranno trasmessi in contemporanea con la messa in onda giapponese. Si tratta di una serie che reinventa in chiave moderna il mito di Rocky Joe.

La storia di Megalo Box si ispira al manga di Rocky Joe (Ashita no Joe in lingua originale), opera cult scritta da Asao Takamori e disegnata da Tetsuya Chiba, serializzata dall'editore Kodansha tra il 1968 e il 1973. Il manga classico ha già conosciuto svariati adattamenti animati e live action, ma Megalo Box reinventa il mito di Ashita no Joe rielaborandone trama e atmosfere in chiave moderna.

Il primo episodio di Megalo Box è su VVVVID dal 5 aprile 2018, mentre il secondo episodio sarà disponibile giovedì 12 aprile a partire dalle ore 20:00. Vi indichiamo, di seguito, la sinossi proposta dal servizio streaming: