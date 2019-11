Megalo Box: la seconda stagione è in produzione, ecco il trailer d'annuncio

Pochi anni fa, per prepararsi alla commemorazione dei cinquant'anni di Rocky Joe, è iniziata la produzione di un anime incentrato sul mondo della boxe e che in un certo qual modo potesse farne da successore spirituale. Nacque così Megalo Box, prodotto che fu poi pubblicato anche su VVVVid e che ha proposto un pugilato molto diverso dal solito.

Nonostante la prima stagione di Megalo Box avesse una conclusione più o meno da chiusura di serie, è arrivata oggi sabato 16 novembre la notizia che ci sarà una seconda stagione. I dettagli si limitano a dire che questa è in produzione, pertanto non sono state divulgate date di trasmissione o lo staff che se ne occuperà, anche se è lecito pensare che non ci saranno cambi su questo fronte.

In calce potete osservare la locandina preparata per dare questo annuncio sull'account di A.I.R, con il protagonista Junk Dog di profilo dipinto in toni di blu, rosso e nero, mentre sull'account di TMS Entertainment è stato caricato da pochi minuti il trailer di presentazione della durata di poco più di due minuti.

Trasmesso in 13 episodi, Megalo Box è stato prodotto da TMS Entertainment e mandato in onda tra il 6 aprile 2018 e il 29 giugno dello stesso anno. Il titolo si rifà in parte a Rocky Joe, ma variandone completamente il mondo del pugilato inserendo la possibilità di lottare tramite delle protesi meccaniche chiamate Gear. Junk Dog è uno dei lottatori affermatisi nel Megalo Box, ovvero il torneo clandestino di questo pugilato. Qui potete trovare la nostra recensione su Megalo Box.