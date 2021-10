Megan Thee Stallion e il suo nuovo amore: Black Clover e Asta

L'industria di manga e anime sta vivendo nell'ultimo periodo un grande boom. Opere che fino a poco tempo fa erano indicate come esclusiva per otaku, ora sono viste sempre più con buon occhio. Se ciò sta accadendo, non è solamente grazie a novità come My Hero Academia, Black Clover o Demon Slayer, ma anche grazie al contributo di VIP, star e atleti.

Da ONE PIECE, a quanto pare la sua opera preferita, a Demon Slayer e My Hero Academia, Megan Thee Stallion ha più volte ribadito quanto anime e manga facciano parte del suo quotidiano. Attualmente, la 26enne rapper staunitense, sempre in cima alle classifiche dei brani più ascoltati, ha ammesso di stare seguendo una nuova serie, Black Clover.

In occasione della sua nuova partnership con Popeyes e la Hottie Sauce, Stallion è stata intervistata mentre nel contempo mangiava ali di pollo sempre più piccanti. Invitata a parlare della sua carriera, l'intervista è irrimediabilmente andata a ricadere anche su manga e anime, la grande passione della cantante.

Stando a quanto rivelato, Megan Thee Stallion è ora in fissa con l'opera di Yuki Tabata e con il suo protagonista, Asta. Il personaggio preferito dall'artista è proprio l'eroe senza magia, il quale la ispira con il suo impegno, la dedizione al lavoro e il suo non arrendersi alle difficoltà della vita.

Dopo aver omaggiato Demon Slayer, la vincitrice di ben tre Grammy Award potrebbe dunque pensare di portare un cosplay di Black Clover. Ma l'opera di Tabata supererà Inuyasha, l'anime per cui Stallion prova più affetto?