Megan Thee Stallion come Goku per il suo nuovo CD: la cantante diventa Super Saiyan!

La rapper statunitense Megan Thee Stallion ha annunciato il ritorno del suo alter ego, Tina Snow, probabilmente in vista dell'imminente presentazione di un nuovo progetto musicale. La cantante, ora 47° più ascoltata al mondo, non ha mai nascosto la sua passione per gli anime, e non sorprende che anche l'ultima promo contenga un'importante citazione a un grande classico.

In calce potete dare un'occhiata alla clip in questione, in cui la rapper sembra risvegliarsi dall'interno dell'iconica "vasca di rigenerazione" di Dragon Ball Z. In uno dei suoi ultimi pezzi, Go Crazy feat. Big Sean & 2 Chainz, Megan Thee Stallion ha rappato "As if I wasn't at radio stations goin' Super Saiyan", mentre in un vecchio freestyle aveva citato il protagonista rappando "When I switch my hair to blonde I'm finna turn up like Goku". Insomma, l'amore per Dragon Ball è lampante, e non a caso nel nuovo video promozionale i capelli dell'artista passano da castani a biondi.

Per quanto possa sembrare una cosa da poco, è sempre incredibile vedere la portata di un anime come Dragon Ball, e l'influenza che ha ancora oggi nelle nuove generazioni. Megan Thee Stallion in particolare non è nuova a questi omaggi, visto che come sicuramente ricorderete l'anno scorso aveva citato più volte Naruto, ONE PIECE e MY Hero Academia.

E voi cosa ne dite? Ricordate altre citazioni simili in tracce recenti? Ditecelo nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che Dragon Ball tornerà nel 2022 con un nuovo film, una notizia che farà sicuramente felice la rapper e decine di milioni di altri appassionati.