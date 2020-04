Megan Thee Stallion parla del suo affetto per la serie Inuyasha

In una recente intervista con i giornalisti di Crunchyroll la rapper statunitense Megan Thee Stallion ha rivelato di essere una grande appassionata di anime, e rivelando anche l'identità della sua prima "cotta anime", ovvero il protagonista mezzodemoniaco della serie di Inuyasha .

L'anime di Inuyasha ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo, e molti appassionati di anime ricordano con nostalgia quel fantastico mondo abitato da mostri e demoni, e con la costante presenza della magia.

La cantante Megan Thee Stallion ha liberamente espresso la sua passione per gli anime, parlando anche dell'opera principale di Hirohiko Araki, nonché la più longeva, Le Bizzarre Avventure di Jojo. Parlando di voler approfondire le proprie conoscenze riguardanti l'animazione giapponese, ha ammesso di star seguendo anche serie meno conosciute come Black Butler e Blood Lad.

Potete trovare un estratto dell'intervista nel post in calce alla notizia, condiviso dall'utente @blackgirlsanime su Twitter. Sia dalle parole dell'intervistatore che da quelle della rapper emerge il particolare rapporto con una serie abbastanza longeva, considerando i 167 episodi originali e i restanti 26 con Inuyasha: The Final Act, ma comunque in grado di catturare gli spettatori ed avvicinarli ai personaggi e alle loro sensazioni.

Ricordiamo che potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Inuyasha e che di recente è stata annunciata una splendida statua da collezione dedicata al protagonista.