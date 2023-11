Megan Thee Stallion svela il suo anime preferito. Spoiler: ci sono supereroi

Non è una novità che la celebre rapper americana Megan Thee Stallion sia un'appassionata di anime. Conosciuta per successi come "Savage" o "Body", l'artista ha dichiarato il suo amore per l'animazione nipponica, incoronando My Hero Academia come il suo anime preferito.

Oltre a citare diverse opere nelle canzoni come Naruto e Pokémon, la rapper si è spesso fatta vedere in cosplay di personaggi tratti da anime. Il più recente la vede vestire i panni di Mirko, l'hero coniglio del manga di Kohei Horikoshi che nel capitolo 262 di My Hero Academia ha mostrato tutta la sua forza.

Per quanto riguarda l'anime dello studio Bones, Megan Thee Stallion lo ha elogiato affermando che è "una storia così toccante di un ragazzo privo di poteri che cerca di diventare un eroe". L'artista ha anche lodato l'animazione e i personaggi dello show.

Attualmente, i fan sono in attesa dell'uscita della settima stagione di My Hero Academia. La grande battaglia tra hero e villain della sesta stagione ha sconvolto la popolazione mondiale che ora si sta interrogando sull'effettiva natura degli hero. Se avete letto gli ultimi volumi del manga sapete cosa riserva il futuro a questo anime. In caso contrario non vogliamo spoilerarvi nulla, sappiate solo che la battaglia tra bene e male, tra giusto e sbagliato, deve ancora entrare nel vivo.

E voi? Condividete questo entusiasmo per My Hero Academia come Megan Thee Stallion? Se stai cercando un anime shonen con supereroi e superpoteri, My Hero Academia potrebbe essere un'ottima scelta.