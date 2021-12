Megaton Musashi: l'anime rinnovato per una seconda stagione, in arrivo nel 2022

Nato come progetto crossmediale di Level-5, in collaborazione con l’importante casa editrice Shueisha, Megaton Musashi ha generato molto interesse nel corso dei mesi precedenti alla pubblicazione del videogioco e dell’anime, rinnovato a sorpresa per una seconda stagione prevista per il 2022.

Col debutto risalente all’1 ottobre 2021, la prima stagione dell’anime, ancora in corso, ha ottenuto risultati piuttosto convincenti, tanto da spingere il creatore originale, nonché regista della serie, Akihiro Hino a continuarne la produzione. È stato il sito ufficiale dell’azienda ad ufficializzare l’arrivo di una seconda stagione nell’autunno del 2022, con il conseguente ritorno di Hino alla regia, di Takuzo Nagano come character designer, e Ken’ichiro Saigo per quanto riguarda la composizione della colonna sonora.

Sulla popolarità di Megaton Musashi, per ora confinata quasi del tutto al panorama giapponese, hanno sicuramente influito i contenuti pubblicati su Weekly Shonen Jump e il merchandise realizzato da Bandai, oltre alla realizzazione di un anime spin-off intitolato After School. Uno dei punti di forza del progetto, è la presenza di diversi punti di vista adottati a seconda del medium.

Per chi volesse avvicinarsi a questo universo, la storia si sviluppa su due eventi fondamentali: l’eliminazione del 90% dell’umanità in seguito ad un’invasione, eliminata dalle menti dei sopravvissuti, e dalla narrazione della vita di tre ragazzi, normali studenti la cui vita viene sconvolta quando vengono chiamati a pilotare macchine da guerra, le quali insieme formano il potente Musashi Robot.