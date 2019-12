Melone di Vento Aureo prende vita in uno splendido cosplay al femminile

Non smetteremo mai di ripeterlo, ciò che più di ogni altra cosa ha rappresentato la fortuna di Le Bizzarre Avventure di JoJo, oltre al suo mood fuori di testa e al suo stile unico, si riassume in una vagonata di personaggi semplicemente incredibili, un cast magnificamente caratterizzato e diversificato.

Non solo i protagonisti, ma anche - e a tratti soprattutto - i villain che di volta in volta si sono presentati hanno saputo far breccia nel cuore del pubblico con alcuni di questi che sono divenuti delle vere e proprie icone nei confronti dei quali i fan hanno spesso riversato fan-art e cosplay di ogni tipo, il tutto al fine ultimo di rimarcare il proprio amore per la serie, come visto ad esempio anche nel cosplay dedicato a Trish Una e Diavolo di Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.

Ebbene, questa volta è stata Melone ad aver lasciato il segno nel cuore di qualche appassionato, uno degli avversari più peculiari dell'opera per abilità e stile, membro della Squadra Esecuzione che in Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha saputo creare ben più di qualche grattacapo ai nostri eroi. Una cosplayer in particolare ha infatti voluto omaggiare il personaggio in questione con uno splendido cosplay al femminile.

La ragazza, conosciuta su Instagram come Eisceu, ha infatti pubblicato tre diverse immagini - visionabili a fondo news - del suo incredibile lavoro, il quale mette in mostra una grande attenzione per i dettagli, a partire dal peculiare stile di moda che caratterizzava Melone, il tutto affiancato dallo stesso colore dei capelli e dall'iconica maschera a coprirne il volto.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.