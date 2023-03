Quanti e quali sono i membri attuali della Brigata Fantasma di Hunter x Hunter?

Hunter x Hunter è la creatura più famosa di Yoshihiro Togashi, il leggendario mangaka che ha realizzato anche Yu degli Spettri e Level E. La serie segue le avventure di un giovane ragazzo di nome Gon Freecss, che cerca suo padre scomparso diventando un Hunter, un titolo riservato solo a coloro che superano l'esame di selezione dei cacciatori.

Durante la sua ricerca, Gon incontra numerosi amici e nemici, tra cui il famigerato Genei Ryodan, anche noto come Brigata Fantasma, oppure Ragno. Il Genei Ryodan è un gruppo di ladri altamente qualificati, noti per le loro abilità di combattimento e la loro brutalità. Sono composti da 13 membri, ognuno con un numero associato che rappresenta la loro posizione all'interno del gruppo. Il loro obiettivo principale è quello di acquisire oggetti di grande valore, spesso attraverso la forza e la violenza. Non esitano a uccidere chiunque ostacoli i loro piani e sono temuti da tutti.

Ci sono stati però diversi avvicendamenti nel gruppo nel corso degli anni. Al momento, la Brigata Fantasma ha perso alcuni membri per gli eventi recenti narrati nel manga di Yoshihiro Togashi. Ma qual è la situazione all'ultimo capitolo pubblicato attualmente da Togashi, Hunter x Hunter 400? Ecco quanti e quali sono i membri della Brigata Fantasma attivi durante la saga della successione di Kakin.

Il capo è sempre lui, Quoll Lucifer, uno dei pochi del nucleo originale rimasto in attività. La testa del ragno è accompagnata da altre nove persone, quindi al momento la Brigata Fantasma ha 10 membri all'attivo. Ma quali sono? Oltre il capo, ci sono:

Il numero 1 Nobunaga;

Il numero 2 Feitan;

Il numero 3 Machi;

Il nuovo numero 4, Kalluto;

Il numero 5 Phinks;

Franklin, il numero 7;

Il numero 8 Shizuka;

Il numero 10 Bonolenov;

Il numero 11 il temporaneo Illumi;

Ben due Zoldyck nel gruppo per vari motivi. Dopo la perdita di Shalnark e Kortopi, quindi, il gruppo è riuscito a rimpinguare un po' i propri numeri. Sapete invece quali sono i dieci più forti della Brigata Fantasma?