Il primo meme del 2024 è di Spy x Family: la nuova espressione di Anya è da sbellicarsi

Mentre la seconda stagione dell'adattamento anime di Spy x Family è ormai terminata, il manga di Tatsuya Endo continua a regalarci tante emozioni e, soprattutto, nuovi meme. La piccola Anya Forger è diventata popolare per la sua espressività e per le sue facce buffe, che la rendono perfetta per qualsiasi tipo di "reaction pic".

Dopo il meme di Anya in Spy x Family 2 e numerose altre immagini tratte dal manga, la mente dietro al manga, Tatsuya Endo, non poteva non esaudire un altro desiderio dei lettori e regalare al web un'altra, altrettanto spettacolare, foto-reazione della piccola Anya.

Con l'uscita dell'ultimo capitolo del manga, i fan di tutto il mondo sono stati accontentati, ricevendo una Anya a dir poco sbigottita. Se proprio la piccola telepate non bastasse, nell'immagine è presente anche suo "padre", Loid Forger, con la stessa espressione sul viso. Inutile dire che il web è letteralmente esploso quando ha visto queste due illustrazioni: ma cos'è successo esattamente?

Anya è stata così brava in "lingue straniere" a scuola da ottenere una stella, la valuta necessaria per diventare una Studentessa Imperiale e, di conseguenza, la chiave necessaria per Loid Forger in Spy x Family affinché possa accedere alle riunioni degli Studenti che posseggono questo titolo e avvicinarsi al pericoloso Donovan Desmond, completando così la sua Operazione Strix.

Tuttavia, Anya è così negata in matematica da aver ricevuto un fulmine, simbolo della sua cattiva condotta, rendendola molto vicina all'espulsione dalla Scuola Eden! Alla notizia, sia Loid che sua figlia ne sono rimasti letteralmente scioccati. Attualmente, ad Anya servono cinque stelle per diventare una Studentessa Imperiale, ma le bastano cinque fulmini per essere espulsa.