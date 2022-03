Un meme di Attack on Titan rivela come sarebbe Jean se ereditasse il potere dei giganti

I nove giganti di Attack on Titan sono creature particolari che solo pochissimi eldiani possono pensare di controllare. Ognuno di loro ha una propria abilità e di conseguenza anche una propria fisionomia, che può anche variare radicalmente a seconda del possessore. Il protagonista ha infatti un Gigante d'Attacco diverso da quello del padre.

Cosa sarebbe accaduto se fosse stato Jean Kirchstein a ereditare questo potere di Attack on Titan? Un meme piuttosto diffuso vuole Jean con le sembianze di un cavallo. Infatti più volte il ragazzo è stato preso in giro nella serie per questa caratteristica, specie nei primi episodi della prima stagione. Nel meme, c'è un'illustrazione di Jean gigante supponendo che egli abbia ereditato il Gigante d'Attacco. Tuttavia, la forma da cavallo potrebbe essere più indicata per un Jean Kirchstein con il Gigante Bestia.

Il Gigante Bestia infatti è uno di quelli che cambia forma radicalmente, con il possessore che talvolta somiglia a una scimmia, altre volte a una capra, altre volte a una lucertola e così via, sfoderando tantissime caratteristiche diverse. Non sarebbe difficile quindi immaginare un Gigante Bestia cavallo, e questo sarebbe perfetto per Jean.

Ecco chi sono stati i possessori del Gigante Bestia in L'Attacco dei Giganti e quali sono i suoi poteri.