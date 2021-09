Un meme di Naruto che prende il giro il vestito di Kim Kardashian diventa virale

Con la diffusione di internet sempre più persone sono riuscite a mettersi in contatto tra loro nelle varie piazze virtuali, tra social media, forum e siti di vario genere. Ciò ha portato a un notevole scambio di idee che hanno poi creato i famosi meme, capaci di prendere in giro tutto. Anche gli anime come Naruto vengono utilizzati a questo scopo.

Esistono ormai pagine, subReddit, canali completamente dedicati ai meme di Naruto, con i più famosi che inevitabilmente diventano virali e vengono proposti ovunque. Uno di questi ha superato le barriere ed è stato postato ovunque, tra Twitter, Reddit e Instagram.

Durante il Met Gala 2021, dove alcune star hanno sfilato in passerella, è stata segnata anche la presenza di Kim Kardashian, la nota ereditiera americana e moglie di Kanye West. Ha deciso però di presentarsi con un abito molto particolare, avvolgendosi completamente di nero e senza far trasparire un singolo millimetro di pelle. Il web si è scatenato subito, lanciando il meme che potete vedere qui in basso, dove viene rivelata la verità: è Shikamaru Nara ad aver utilizzato la propria tecnica dello stritolamento dell'ombra, rendendo incapace di muoversi la showgirl statunitense.

