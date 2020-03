Un meme di ONE PIECE live action diventato virale vede Adam Sandler nei panni di Kizaru

Tra qualche anno arriverà su Netflix il live action di ONE PIECE, un progetto che avrà indubbiamente una portata importante. Infatti, sarà un adattamento del manga più venduto al mondo e dove Oda supervisionerà direttamente, pertanto i fan potrebbero essere tranquilli sull'esito. Ma, in tutto questo, ancora devono essere svelati gli attori.

Il progetto di Netflix è ancora in alto mare e dovrà passare ancora un po' di tempo prima di poter conoscere chi interpreterà i protagonisti o i personaggi minori. Intanto i fan si sono scatenati annunciando le loro candidature e, poche settimane fa, hanno dichiarato un terzetto di attori che dovrebbe impersonare i Tre Ammiragli di ONE PIECE.

Per Kizaru è stato avallato il nome di Adam Sandler, storico attore di matrice prevalentemente comica ma che non si è tirato indietro davanti a ruoli più seri. Nei giorni scorsi questo nome si è rafforzato grazie a un meme che potete vedere in calce, dove un Sandler si mostra ai suoi fan con polo gialla e pantaloni neri in una posa simile a quella di Kizaru, indossando anche un paio di occhiali. Sicuramente c'è qualche somiglianza e un fan ha pensato bene di calcare ancora di più la mano sovrapponendo il volto dell'attore in carne e ossa e quello dell'ammiraglio. Nella seconda foto potete vedere il risultato del fotomontaggio che potrebbe tranquillamente passare per il Kizaru del live action di ONE PIECE.

Sareste contenti di vedere il famoso attore nel ruolo?