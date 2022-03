Un meme riassume lo stato delle nuove serie di Weekly Shonen Jump: chi verrà cancellato?

Da poche settimane Weekly Shonen Jump si è rinnovato. Sono arrivate due nuove serie, Akane Banashi e Earthchild, che hanno sostituito Magu-chan: God of Destruction e Dr. Stone. La rivista però non si ferma mai e bolle già qualcosa in pentola nella redazione, dato che ormai già si saprà quante saranno le serie in arrivo.

Infatti la redazione lavora con diversi mesi d'anticipo e i nuovi autori staranno già lavorando sui loro primi capitoli. Per le prossime serie sarà necessario fare spazio, cancellando quelle che stanno andando peggio. Quali sono le serie che ora stanno andando male su Weekly Shonen Jump?

Partiamo dicendo che non c'è nessuna serie di medio o lungo corso che sembra prossima alla conclusione, a meno che Black Clover non decida di concludersi a sorpresa nel giro di pochissimi capitoli. Pertanto i riflettori sono accesi sulle ultime serie pubblicate su Weekly Shonen Jump, che sono sempre sulla graticola. La più anziana delle quattro è PPPPPP, manga sulla musica che, dopo un inizio traballante, si è ritagliato uno spazio non di poco conto e ha iniziato a consolidarsi.

Male invece la situazione per le tre serie nuove: Ayashimon, Mamore! Shugomaru e Doron Dororon sono relegate sempre agli ultimi posti della classifica. Dopo un inizio sufficiente per tutte e tre, è avvenuto il crollo e ora sono le indiziate per la futura cancellazione. Tra le tre, quella più in pericolo è Mamore! Shugomaru, ma se le serie in arrivo fossero due o di più, non ci sarebbe scampo anche per Ayashimon e Doron Dororon.

Doron Dororon è anche su MangaPlus, così come le altre serie di Weekly Shonen Jump.