Memoir of Amorous Gentlemen: arriva il musical del celebre manga

Mentre gli spettacoli teatrali sono sospesi a causa della pandemia, è solo questione di tempo prima che l’industria del teatro torni in scena. Il manga di Moyoco Anno, Memoir of Amorous Gentlemen, arriverà a Broadway in una versione curata da un regista vincitore di un Tony Award.

Broadway ritornerà ad accendere i suoi riflettori non appena verrà trovato un vaccino per il COVID, e sembra che tornerà con un nuovo show pronto ad andare in scena.

Recentemente, è stato annunciato dalla Anno stessa che la sua storia Memoirs of Amorous Gentlemen è stato scelto per questo particolare adattamento. Il manga subirà questa trasformazione in musical grazie a Rob Ashford, regista e coreografo vincitore di Tony Award. Gli appassionati di teatro conoscono bene Ashford per il suo lavoro su Frozen, Curtains e Thoroughly Modern Millie.

Secondo l’annuncio, Ashford si occuperà delle coreografie e delle musiche. Lo show verrà rilasciato in tutto il mondo. Devin Keudell è in lista come manager generale mentre Izumi Takeuchi è stata ereditata come producer.

Lo Studio Khara, che a breve uscirà al cinema con il quarto film di Neon Genesis Evangelion, ha realizzato un corto animato dell’opera nel 2015, e recentemente è stato pubblicato da Anno. Il corto era stato diretto proprio dal creatore di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, marito di Moyoco. L'autrice durante la sua carriera si è presa diverse pause, ci ricordiamo di quando l'autrice di Sugar Sugar Rune è tornata a disegnare dopo 18 mesi?

In Italia il manga di Memorie di un Gentiluomo è edito da Dynit Manga.