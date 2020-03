Ecco una meravigliosa Catwoman disegnata dal vice Presidente Esecutivo di Marvel Comics

L'iconicità di alcuni personaggi travalica l'appartenenza ad una o l'altra casa editrice. Joe Quesada, figura leggendaria alla Marvel Comics, prima come disegnatore e poi come vice Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, condivide sul suo profilo questo bel disegno di Catwoman della DC Comics.

Nello sketch che vi proponiamo, Quesada è riuscito a immortalare in maniera eccellente l'essenza del personaggio di Selina Kyle, Catwoman. Il personaggio, in bianco e nero, esprime tutta la sua sensualità ed è raffigurata, come potete vedere in calce alla notizia, con una mano sul fianco mentre con l'altra tiene i goggles sollevati dal viso. Lo sguardo è molto ammaliante. Nonostante sia legato alla Marvel Comics da diversi anni, tanto da diventare uno dei volti più riconoscibili della Casa delle Idee, Quesada ha lavorato come disegnatore per la DC Comics, collaborando ad alcune storie e co-creando il personaggio di Azrael, un super eroe vigilante dell'universo di Batman. Fa molto piacere vedere come l'amore per i personaggi a fumetti venga condiviso da personalità influenti, al di là del fatto che i personaggi facciano parte della propria casa editrice o no. Addirittura Jim Lee della DC Comics si è divertito a disegnare Goku di Dragon Ball in passato.

Nel frattempo, nei fumetti di Batman è stato introdotto un nuovo villain chiamato "The Designer". Inoltre se siete stati appassionati dello storico cartone animato di Batman, andato in onda anche sulle reti Mediaset anni fa, vi farà piacere sapere che Batman: The animated series sta tornando ma sotto forma di fumetto e sarà scritto da Paul Dini che si è occupato della serie tv.