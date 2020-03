Una meravigliosa statua da collezione di Tobi è in arrivo per tutti fan di Naruto

Nel mondo dei ninja di Naruto ci sono molti personaggi misteriosi dal passato oscuro. Sicuramente il più enigmatico di tutti è Tobi, la cui identità è rimasta segreta per molto tempo ed ha titillato la fantasia dei fan. Il personaggio avrà presto una meravigliosa figure da collezione.

La statua è stata realizzata da Clouds Studio ed è alta 32.5 cm, ha una larghezza di 22,5 cm ed è lunga 19 cm. Il personaggio è raffigurato in una posa da seduto, meditabonda, con in mano una maschera che sta fissando. Generalmente, durante le sue prime apparazioni, il personaggio si produceva in una serie di gag comiche, risultava goffo ed impacciato. Proseguendo la storia, invece, si scopre che dietro la maschera si nascondeva Tobi Uchiha, ex allievo del Quarto Hokage e amico d'infanzia di Kakashi Hatake il Copianinja. Si pensava che il personaggio fosse morto eroicamente per aiutare gli amici durante una missione, invece fa il suo ritorno al fianco del malvagio Madara Uchiha.

Se siete interessati all'acquisto, la statua costa 205 euro senza spese di spedizione, inoltre il preordine è già disponibile. L'uscita è prevista per il mese di Agosto prossimo. Se vi interessano statua a tema Naruto, date un'occhiata a questa statua da collezione di Itachi Uchiha. Le avventure dei ninja di Naruto continuano nella serie dedicata al figlio. Nella prossima puntata di Boruto avremo nuovi personaggi che vanno ad arrichire il variegato cast dell'anime.