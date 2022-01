Il mercato degli anime è cambiato? Parla il producer di Fairy Tail e Komi-san

Yoshikazu Beniya è un volto molto conosciuto all'interno dell'industria dell'animazione in quanto ha fornito il suo impegno in qualità di produttore per alcuni celebri titoli del calibro di Fairy Tail, Medaka Box o il più recente Komi can't Communicate su Netflix. Il producer ha così partecipato ad un'intervista sull'attuale condizione degli anime.

Beniya è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione anche con il recente successo di Takt Op. Destiny, l'anime in collaborazione tra lo studio Madhouse e MAPPA. Il produttore è stato invitato da Akiba Souken per un'intervista sulla sua carriera e sull'attuale condizione dell'industria dell'animazione. Proprio quest'ultimo punto ha riscosso una certa notorietà in rete ed un estratto delle sue parole qui seguono:

"Al giorno d'oggi, i progetti di animazione non sono più rivolti ad un pubblico giapponese. Anche le reti televisive sono coinvolte nel business, quindi non è difficile da capire, ma penso che sia meglio essere più attenti a ciò che gli utenti vogliono vedere nei nuovi progetti di animazione. Prima il successo di un anime veniva stabilito in base alle vendite dei pacchetti fisici, quindi erano i fan giapponesi ad avere il potere decisionale. Ma oggi, invece, il successo è misurato da quale piattaforma di distribuzione acquisterà i diritti della serie e se questa ha avuto successo in streaming al di fuori del Giappone. Tuttavia, mi piacerebbe vedere ancora una volta che sono i giapponesi ad avere il maggior potere decisionale."

Dopodiché ha aggiunto: "L'altra cosa che mi interessa è una "riforma del lavoro". Nel settore della produzione di animazione ci sono molte persone che lavorano individualmente con il proprio senso di responsabilità, quindi se sei limitato a "lavorare solo XX ore al giorno" o "non più di XX ore di straordinario", allora non puoi fare cose come "voglio finire questo" o "voglio finire entro quest'ora" . È molto importante tutelare il sistema lavorativo e la salute degli animatori, ma non credo che le misure attuali siano necessariamente quelle desiderate."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, cosa ne pensate di questa maggiore attenzione dell'industria dell'animazione per il mercato estero? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.