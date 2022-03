Il mercato globale degli anime in continua crescita: ecco il rapporto dell'AJA

L'industria degli anime sta crescendo molto negli ultimi anni. Vuoi per il clamoroso seguito di prodotti come Attack On Titan o Demon Slayer, vuoi per il lockdown che ha portato molte persone a dilettarsi con i servizi di streaming, l'animazione giapponese è riuscita a fare breccia anche nei cuori di chi ha sempre snobbato i "cartoni animati".

E mentre ci apprestiamo ad accogliere gli anime della primavera 2022, l'Association of Japanese Animation (AJA) ha pubblicato il rapporto sul mercato estero dell'industria dell'animazione giapponese. E, da questo documento, sono emersi dei dati a dir poco incredibili: per la prima volta nella storia, il mercato estero ha portato più soldi del mercato giapponese.

Le vendite globali nel 2020 hanno rappresentato la metà del mercato totale, registrando una crescita del 3,2% rispetto all'esercizio precedente. Ciò equivale a un guadagno di ben 10,89 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, però, il mercato giapponese degli anime ha avuto un calo del 10%.

Il mercato globale sta diventando un grande investimento per l'industria degli anime, e non è difficile intuirne il perché: grazie a piattaforme come Crunchyroll, le serie possono arrivare a tutti ad un prezzo ragionevole. Inoltre, proprio sui servizi streaming abbiamo la possibilità di scegliere tra grandi varietà di anime di ogni genere, che spesso vengono visti dagli utenti per provare qualcosa di nuovo.

Vi lasciamo ai 10 manga che i fan vorrebbero vedere animati.